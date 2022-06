Äripäev eetris: Kallase avantüür on end õigustamas

Kaja Kallaselt üks õige suur temp ja üks pisike vastik temp

Kaja Kallase reedene otsus Keskerakond ja tema ministrid valitsusest välja visata on kauaoodatud samm, millele raske vastu vaielda, kirjutab Äripäev juhtkirjas. Hea, et see ussipesa lõpuks laiali saadeti. Peaminister lõpuks kehtestas end, kiitus.