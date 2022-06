Ukrainat väisanud ettevõtja: nägin töötavat kraanat, see on hea märk

Marko Kull. Foto: Andras Kralla

Ukraina elanikud ja ettevõtjad üritavad eluga edasi minna, kuigi tänavapildis on endiselt näha liivakotte ja automaatidega sõdureid, ütles kinnisvarainvesteerimisele keskenduva Capital Milli üks osanik Marko Kull.

Ukrainas Eesti äridelegatsiooni liikmena viibinud Kull rääkis Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis, et elu Kiievi kesklinnas on taastunud. "Poed, restoranid ja kohvikud on lahti. Lahti oli isegi Chaneli pood, kui oleks vaja minna ostma kallist käekotti," muljetas Eesti ettevõtja.

