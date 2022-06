Vastuolulise peaministri sisering napsas suure osa tähtsast turismimagnetist

Fotot oma kuulsatest vanavanematest hoiab käes Ungaris üle 50 aasta elanud tehnilise küberneetika teadur dr Eena Jako. "Turismitunni" saates rääkis ta enda sattumisest Ungarisse ja sealsest sotsiaalmajanduslikust olukorrast. Foto: Eliisa Matsalu

"Turismitund" käis külas Ungaris ning vesteldes riigis pikalt elanud väliseestlase Eena Jakoga tuli välja, et suure osa riigi kauneima järve Balatoni kaldaäärsest ja kinnisvarast on napsanud riiki pikalt juhtinud peaministri Viktor Orbani siseringi inimesed.

Jako sõnul on korruptsiooni tase riigis väga kõrge ning suurimad sotsiaalmajanduslikud probleemid on hariduse ning tervishoiu alarahastatus ja kehv tase. Samas tõdes ta, et Orbanil on endiselt palju toetajaid, sest riigis on energiahinnad madalad ning inflatsioon väiksem kui mujal.

