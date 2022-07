Reisibüroo juhtivtöötaja: Lufthansalt ei tasu praegu kiireid lahendusi loota

Lufthansa on viimastel päevadel tühistanud kümneid lende ja jätnud inimesed lennujaamas abita. Foto: Raul Mee, Andres Haabu

Go Traveli partnersuhete juht Age Põder rääkis, et kui inimene on praegu sattunud ärajäänud Lufthansa reisi otsa, ei tasu lennufirmalt kiireid lahendusi loota – kui pole aega oodata, tuleb ise tegutseda.

Põder selgitas, kuidas ärajäänud lennu korral käituda nii, et kindlustus hiljem kulud kataks, ning rääkis, mis juhul katavad kindlustusfirmad streigi tõttu ära jäänud lendudega seotud kulud. Samuti tõi ta välja, milliseid lennujaamu ja lennufirmasid tasub praegustel segastel aegadel kasutada ning kuidas reisibürood inimesi aidata saavad.

