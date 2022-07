Sportlandi sõnul hindavad nende kliendid jätkusuutlikkust kõrgelt

Sportland International Groupi juhatuse liikme Are Altraja ja KPMG jätkusuutlikkuse nõustaja Elina Vahi hinnangul on noorema põlvkonna tarbijate jaoks ettevõtete kestlikkus järjest olulisem. Foto autor: Sigrid Kõiv

Seekord uuris Infopankur kestlikkuse teemat. Olenevalt suurusest peavad ettevõtted juba 2024. või 2026. aastal hakkama oma majandusaasta aruannetes kajastama kestlikkust. Mida see kaasa toob, rääkisid Sportland International Groupi juhatuse liige Are Altraja ja KPMG jätkusuutlikkuse nõustaja Elina Vahi. Saatejuht oli Sigrid Kõiv.

25 aastat kaubanduses tegutsenud Are Altraja ütles, et Sportlandis võeti kohe alguses suund, et ollakse kõige innovaatilisem ja jätkusuutlikum. „Kui me 20 aastat tagasi hakkasime oma kauplustes näitama videoid paberreklaami asemel, siis arvati, et me investeerime üle. Kui me 10 aastat tagasi hakkasime leedvalgusteid kasutama – tol hetkel kolm korda kallimad –, siis arvati sama. Tänaseks me edastame oma sõnumeid ainult leedekraanidel ning meie poed on peaaegu paberi- ja printimisvabad,“ rääkis ta.

