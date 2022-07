Sanktsioonid suurendasid tolli tööd: "Järjekorrad on pikemad, midagi pole parata"

Eesti-Vene piiripunkt Narvas. Foto: Andras Kralla

Värskelt kehtima hakanud uute Venemaa-vastaste sanktsioonide tõttu tuleb rohkem aega varuda tollidokumentide vormistamiseks. "See on meie uus reaalsus," ütles maksu- ja tolliameti tolliformaalsuste valdkonnajuht Külli Kurvits.

Kurvits rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et kuna sanktsioonide alla langenud uute kaubaartiklite nimekiri on väga pikk, siis on see märkimisväärselt suurendanud ka ametnike tööd.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev