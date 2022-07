Eesti tööjõuturu puudu- ja ülejäägid

Livia Laas ja Helen Roots. Foto: Andres Laanem

Tööjõuturu letid on tühjavõitu ja vabade töökäte puudus teeb muret paljudele ettevõtetele. Mis on need tegurid, mis viimastel aastatel on tööjõuturgu mõjutanud? Kas koroonapandeemia ja sõjaline kriis Ukrainas on Eesti tööjõuturgu mõjutanud nii suurel määral, kui kardeti? Millistes sektorites valitseb tööjõu defitsiit ja kas mõne eriala esindajaid on ka üle?

Värske saade „Töö ja palk“ tutvustab kuulajaile tööjõuvajaduse baromeetrit – millise seina peal see ripub ja mida sellega mõõdetakse. Vaatame üle, mis seis valitseb praegu tööjõuturul, saame teada, mis ameti esindajatest on tööjõuturul kõige kibedam puudujääk, mida näitab demograafiline vaade ja mis piirkonnad on kõige keerulisemas olukorras. Lükkame ümber ka mõningad müüdid ja jagame soovitusi, kuidas pakutav ametikoht võimalikule kandideerijale apetiitsemaks muuta.

Tööjõuvajaduse baromeetrit ja selle värskeimaid tulemusi tutvustab Töötukassa teenusejuht Livia Laas, saadet juhib Personaliuudiste juht Helen Roots.

Kuula saadet siit: