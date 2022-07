Fondijuht: enam nii kergekäeliselt raha ei anta ja ettevõtete väärtused ei taastu niipea

Specialist VC asutaja ja partner Gerri Kodres. Foto: Raul Mee

Praegusel ajal toimuvad riskikapitaliturul tehingud aeglasemalt, sest möödunud buumi järel kaalutakse investeeringuid põhjalikumalt ja pikemalt, rääkis Specialist VC asutaja ja partner Gerri Kodres saates „Triniti eetris“. Kodres usub, et investeerimisaktiivsus taastub sügisest, ent kindlasti ei taastu ettevõtete väärtused.

Tema sõnul ei taastu täielikult ka buumiaegse FOMO (fear of missing out, hirm jääda kasvuturust maha - toim) tõttu kiirelt toimunud tehingute hulk. Räägime saates investeerimiskliimast riskikapitaliturul ning trendidest iduettevõtete maastikul. Uurime, kuidas on sõda Ukrainas avaldanud mõju rahakaasamistele ja kuidas on muutunud investorite ning ettevõtete vastastikused ootused. Fondijuht räägib, kuidas on muutunud investeerimisvalikute kriteeriumid ja milliste ettevõtete poole rohkem vaadatakse. Juttu tuleb ka iduettevõtete õiguslikest muredest ning kõlavad potentsiaalsete tulevaste Eesti ükssarvikute nimed.

Veebi teel osaleb saates riskikapitalifondi Specialist VC asutaja ja partner Gerri Kodres ning vestluspartneriks on start-up-sektori nõustamisele ja investeeringute kaasamisele spetsialiseerunud Triniti vandeadvokaat Valter Võhma. Saadet juhib Gregor Alaküla.

