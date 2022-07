Parimast õpilasfirmast sündinud päris äri otsib kasumi ja kasu tasakaalu

Eesti parimaks õpilasfirmaks valitud Drycycle asutajad Chris-Rico Lang (vasakult), Henry Kask ja Rasmus Riim (paremal). Foto: Drycycle

Jäätmetest rattatarvikuid valmistavast Eesti parimast õpilasfirmast Drycycle sündis päris ettevõte. Firma asutajad Rasmus Riim ja Chris-Rico Lang rääkisid Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et ideaalne kesktee ettevõtluses on kasumi taotlemise ja jätkusuutlikkuse tagamise vahel.

Miks just nemad parimaks said ja kuidas õppimise kõrvalt riigi edukaimat ettevõtet teha, see selgub juba intervjuust.

