Kirjanik: unistamine on kasutu, aga hädavajalik nagu uni

Kirjanik Tõnu Õnnepalu. Foto: Andras Kralla

Unistamine on sama hädavajalik nagu uni. Kui ühest küljest on uni mahavisatud aeg, siis tegelikult on see möödapääsmatu ja ülivajalik, selgus saatest „Lavajutud“.

„Enamasti me ikkagi unistame tühja, lihtsalt unistame ja see ei vii mitte kuhugi,“ rääkis kirjanik Tõnu Õnnepalu. Unistamist on tema sõnul vaja aga selleks, et lasta ennast maailmast vabaks.

