Ingelinvestor Triin Hertmann investeerib naisjuhtidesse ja rohetrendi

Grünfin investeerimisplatvormi kaasasutaja ja ingelinvestor Triin Hertmann Foto: Raul Mee

Grünfini investeerimisplatvormi kaasasutajal Triin Hertmannil on õnnestunud kaks korda astuda tööalasele kullasoonele, töötades ühena esimestest inimestest Eesti kuulsaimates ükssarvikutes Skype ja Wise, lahkudes neist miljonärina.

Kogemus idufirmas on Hertmanni sõnul lisaks võimalusele aktsiaoptsioone saada tänuväärt ka veel seetõttu, et nii saab inimene olla osaline mõnes suures ja maailmamuutvas protsessis. Lisaks on tal kogemuste käigus kujunenud arusaam, millistesse idufirmadesse tasub investeerida. Näiteks naisjuhtide ja asutajatega ettevõtted on tema eelistuses tähtsal kohal.

