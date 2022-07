Kuidas LHV maakler oma kontori talvekülmast sooja riiki kolis

Kas sinu ettevõtte IT-juht saab sel suvel puhata?

Suvepuhkuste periood toob tavaliselt päevavalgele, kui hästi on ettevõtte IT juhitud. Üks hea sõber ütles kord väga tabavalt, et iga ettevõte on just täpselt nõnda hästi juhitud, kui hästi on juhitud sealne IT, räägib Telia IT teenuste juht Lauri Tiitus.

