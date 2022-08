Metallitööstus näitab raskest ajast hoolimata tulude kasvu

Konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv arutles hommikuprogrammis masina- ja metallitööstuse hetkeolukorra üle. Foto: Raul Mee

Äripäeva konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv räägib, mida äsja valminud masina- ja metallitööstuse ning inseneribüroode aastaraportid meile näitavad ja kuidas sektoritel hetkel läheb.

Sigrid Kõivu sõnul on metalli- ja masinatööstusele juba eelmisest aastast avaldanud suurt mõju nii energiahindade kui palkade kasv. Ukrainas toimuv sõda on olukorda veelgi võimendanud ning ka järgmiseks poolaastaks ootavad ettevõtjad Kõivu sõnul tööjõukulude suurt kasvu, kuna toetutakse palju renditööjõule ja töötajaid on keeruline leida.

