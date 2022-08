Odavpoe juht: kaubanduses on juurdehindlus kõrge, julmalt hinda tõsta ei tohiks

A1000 Marketi juht Tarmo Lauring rääkis hommikuprogrammis odavpoodide tegevusest praegusel ajal. Foto: LIIS TREIMANN

Odavpoe A1000 Market juht Tarmo Lauring rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et praegu on kaupmeestel juurdehindlus niigi kõrge, mis tähendab, et tema hinnangul peaks talvel hinnad jääma siiski mõistuse piiresse. "Ei näe põhjust tõsta hindu rohkem, kui need olid tavaliselt," lisas ta.

Intervjuust selgub veel, mida on oodata odavpoodide hindadelt, kuidas on majanduslangus ja inflatsioon mõjutanud inimeste poodlemisharjumusi. Kas odavpoed on saanud kliente juurde? Juttu tuleb ka sellest, milliseid tendentse loob turul jaekaupluse Lidli tulek.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev