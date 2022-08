Kas sõiduauto kulude hüvitist võib maksta ka juhtimisõiguseta isikule?

Eve Noormägi (vasakul) ja Merili Laansoo. Foto: Andres Laanem

„Teabevara tunnis“ räägime seekord, millised võimalused on tööandjal töötajale sõidukulude hüvitamiseks.

Uurime, kas ja millal on töötajal õigus küsida hüvitist tööle sõitmiseks, ning kui see õigus on olemas, siis milliste dokumentide alusel maksmine toimub. Mida peab silmas pidama tööandjale kuuluva sõiduki kasutamisel ja palju muudki.

Stuudios on advokaat Merili Laansoo advokaadibüroost Lindeberg ja teabevara toimetaja-projektijuht Eve Noormägi.

Kuula saadet siit: