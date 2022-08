Sadam loodab edaspidigi investoritele antud lubadust täita

Tallinna Sadama D-terminal. Foto: Liis Treimann

Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm usub, et ehkki sügise suhtes ei maksa ülearu optimistlik olla, siis dividende suudetakse edaspidigi maksta nii, nagu investoritele lubatud.

Tallinna Sadama II kvartali ja esimese poolaasta tulemustest nähtub, et kasvanud on nii müügitulu, EBITDA kui ka kasum. Tulemusi mõjutasid Sadama sõnul koroonapiirangute kaotamine ja kaubamahtude jätkuv langus. Valdo Kalm avaldas teates heameelt selle üle, et vaatamata tubulentsetele oludele suudeti jätkata investeeringutega ja hoida selle kõrval kinni varem seatud dividendipoliitikast.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev