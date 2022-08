Kogemused ja nõuanded, kuidas levitada rohetarkust

Strateegiakeskuse ringmajanduse osakonna peaspetsialist Liina Kanarbik (vasakul) ja Teeme Ära Sihtasutuse haridusprogrammide koordinaator Kadri Kalle. Foto: Foto: Äripäev

Kuidas levitada rohetarkust nii inimeste kui ka ettevõtete seas, selle kohta antakse nõu värskes raadiosaates "Õppetund".

Saates on külas Teeme Ära Sihtasutuse haridusprogrammide koordinaator Kadri Kalle ja Tallinna Strateegiakeskuse ringmajanduse osakonna peaspetsialist Liina Kanarbik, kes jagavad ona kogemusi ja nõuandeid roheoskuste ja ringmajanduse teemal.

Juttu tuleb jäätmeteta majandusest, mida kutsutakse moodsa ingliskeelse terminiga zero waste. Saame julgustavat kinnitust, et väga paljud inimesed ja ettevõtted on zero waste'i põhimõtted omaks tunnistanud ja püüavad neid järgida, kus võimalik. Ka jagatakse saates näpunäiteid, kuidas inimene ise saaks võimalikult vähe prügi tekitada ja missuguste tegevustega võiks tööandja oma töötajate rohetargaks saamisele kaasa aidata.

Värske õppetunni võtab kokku EPALE saadik Katre Savi. Vestlust veab Personaliuudiste juht Helen Roots.

Kuula saadet siit: