Mainor: töötaja õpinguid tuleks vaadata investeeringuna

Kes täna enesearengule ei keskendu, jääb tööturul jalgu, rääkisid Mainori magistriõppe juht Janus Paurman ja kõrgkooli vilistlane Ljudmila Pihel saates. Foto: Äripäev

Kartus, et töötaja läheb õppima ja õpingute ajal ei saa keskenduda tööle, võiks jääda minevikku, selgub saatest. Kompetentsest ja arenevast inimesest, kes lahendab õppides just ettevõtte probleeme, saab organisatsioon väga palju võita.

„Hea tööandja toetab täna igasugust enesearendust, olgu see kannapööre, podcast'ide kuulamine, lühikoolitused, õppereisid. Neid võimalusi me vajame, need rikastavad me elu, teevad meist parema inimese ja parema töötaja,“ rääkis saates Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor magistriõppe juht Janus Paurman.

Saates räägime kõrgharidussüsteemi valupunktidest, õppimisvõimalustest Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor, samuti elukestvast õppest ja kannapöörde tegemisest erialavalikul.

Lisaks Janusele on saates külas AS Mainori talendijuht Ljudmila Pihel. Ljudmila on kahekordne Mainori vilistlane, kes läheb sellest sügisest uuesti õppima. Saates jagab ta enda õppimisteekonda.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

Kuula siit: