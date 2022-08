Spetsialist töötleva tööstuse tagasilöökidest: kriisi teraviku koondumine ühte sektorisse on ohtlik

Kõige keerulisem paistab olukord olevat töötlevas tööstuses, rääkis Katrin Liivamets hommikuintervjuus. Foto: Liis Treimann

Kollektiivse koondamisteate on tänavu saanud ligi 2000 töötajat ja pea 900 on töötleva tööstuse ettevõtetest – see on ohtlik, rääkis tööturu seisust Äripäeva raadio hommikuintervjuus töötukassa tööotsijate ja tööandjate teenuste osakonna juht Katrin Liivamets.

“Suured tagasilöögid ühes sektoris on selles mõttes ohtlikud, et neil on tugev mõju ka teistele sektoritele,” selgitas Liivamets intervjuus.

