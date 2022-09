Orkla Eesti: juhid peavad olema valmis endale järglasi kasvatama

Orkla Eesti jätkusuutlikkuse juht Evelin Heiberg ja personalidirektor Krista Laever. Foto: Kadrin Kahu

Orkla Eesti ASis on iga inimese arvamus oluline ja kõigi osakondade juhtide ülesanne on märgata, kasvatada ja arendada inimesi selliselt, et neil oleks võimalik realiseerida oma potentsiaali just esmajärjekorras kontserni sees.

“Minu karjääri” seekordses saates on külas Orkla Eesti ASi personalidirektor Krista Laever ja jätkusuutlikkuse juht Evelin Heiberg, kellega räägime kontserni skandinaavialikust töökultuurist, inimeste arendamisest ja värbamisest.

Krista Laeveri sõnul on Orklas kombeks, et iga juht kasvatab endale järglase, kuid selle põhimõtte kohaselt tegutsemine ja talendikate ning töökate inimeste märkamine avaldab mõju laiemaltki. Nii on Orklas põnevaid karjäärinäiteid sellest, kuidas tooteassistendist saab aastate jooksul jätkusuutlikkuse juht, planeerimises töötanud inimesest müügidirektor ja kommipoe teenindaja asub peale kooli lõpetamist ettevõttes tööle hoopis disainerina.

Orkla Eesti jätkusuutlikkuse juht Evelin Heiberg, kes on samuti ettevõtte sees karjääri teinud, ütleb, et kolleegide edukad karjääripöörded on julgustanud ja inspireerinud tedagi uusi väljakutseid vastu võtma.

Toidutööstusettevõttel Orkla on Eestis kaks tehast – Kalevi tehas Jüris ja Põltsamaa tehas Jõgevamaal, kus kokku valmib 500 erinevat toodet. Kui Kalevi kommid ja šokolaadid ning Põltsamaa mahlad, sinepid või köögiviljahoidised on eestimaalaste lemmikud juba aastakümneid, siis tegelikult turustab ettevõte Eestis ka Orkla kontserni teiste ettevõtete populaarseid tooteid, nagu Felixi ketšup, Taffeli snäkid, Abba kalatooted ja palju muud.

