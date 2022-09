Tormihoiatus logistikutele: Hiina mõju Euroopa tarneahelates kasvab

Aberg Expressi juht ja omanik Kaspar Soidla. Foto: Aberg Express

Hiina suured logistikafirmad on üha enam Euroopas kanda kinnitamas, et globaalseid tarneahelaid paremini enda kontrolli alla saada. „Kindlasti tuleb ka mitmeid üleostmisi, mis on tõsine tormihoiatus siinsetele logistikafirmadele,“ tõdes Aberg Expressi juht ja omanik Kaspar Soidla saates „Ärikliendid roolis“.

„Olen ise lähedalt näinud, kuidas üks Hiina logistikafirma oma tegevuse Euroopas hetkega on püsti pannud. Kõigepealt asutati 2020 Euroopasse peakontor, misjärel asutati erinevatesse regioonidesse harukontorid, tänaseks on juba paljudes riikides omaenda kontorid. Sarnaselt pandi püsti ladude süsteem – alustati kesklaost, kuhu algselt kõik Euroopa sihtriikide kaubad lennukitega kokku veeti. Seejärel hakati väga kiiresti struktuure optimeerima. Ainult kahe aastaga! Tohutu investeering ja uskumatu kiirus,“ nentis Soidla, kelle veendumuse kohaselt on see kõik alles algus, sest hiinlasi võib pidada efektiivsuse maailmameistriteks.

Lisaks räägitakse saates uuest trendist tuua Hiinast Euroopasse kaupa mööda maanteed, Trans-Kaspia ja Trans-Aasia raudteekoridoridest ja paljust muust.

