Luminori peaökonomist: majandus tänavu ei kasva, hinnatõus peatub kevadel

Eesti Panga poolroosa prognoos: aasta lõpp saab olema suhteliselt kehv

Palgad on küll tõusnud, aga inimeste ostujõud on vajunud 2019. aasta alguse tasemele. Ja oodata, et asi paraneks, ei tasu, ütleb Eesti Panga analüütik Rasmus Kattai.