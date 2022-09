Finantsanalüüsi ekspert avaldab viimased kolm ostutehingut Tallinna börsilt

Finantsanalüüsi ekspert Paavo Siimann investor Toomase konverentsil. Foto: Raul Mee

Finantsanalüüsi ekspert Paavo Siimann rääkis hommikuprogrammis, et praegu on aeg hakata Balti börsilt vaikselt aktsiaid soetama ning ühtlasi avaldas ta enda viimased ostutehingud.

„Selle põhja ära tabamine on pigem nagu loteriivõit,“ ütles Siimann. Kui siht on soetada, siis tasub tema sõnul hakata vaikselt varuma kindla regulaarsusega ning põhimõtteliselt on majandus tema hinnangul praegu tugev. Reaalkasv nulli ümber on tema sõnul praeguse inflatsiooni juures ka hästi.

