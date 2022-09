Aastakümneid tippjuhte koolitanud Mare Pork: hea juht ei lasku letargiasse ega pahurusse

Äripäeva peadirektor Igor Rõtov ja koolitaja Mare Pork Foto: Foto: Äripäev

Targad juhid saavad kriisi ajal aru, et ei tohi laskuda letargiasse, vaid peab kiirustama ja aeglustama õigetes kohtades, rääkis professor ja koolitaja Mare Pork uues raadiosaates „Äripäeva juhtimiskool“.

Eelmise majanduskriisi ajal oli Porgi sõnul näha, milline juhi käitumine on edukas. „Edasi-tagasi otsustamine mõjub töötajatele halvasti ja sellest paistab välja ebakindlus,“ märkis Pork. Samuti ei tohiks ükski juht muutuda koolitaja sõnul pahuraks – see on üks halva juhi tunnusmärk.

Miks aga peaks üks kogenud tippjuht end veel intensiivselt koolitada laskma, uuris saatejuht ja kauaaegne Äripäeva peadirektor Igor Rõtov. Porgi sõnul aitab õppimine suurendada inimese tajumise rikkust.

„Tippjuhid on oma aja ja valdkonna targad. Nad teavad, mis on nende valdkonnas kõige olulisemad teemad ja mis on vaja ära teha. Ning kui erinevate valdkondade tipud on koos, siis on kõigil pööraselt huvitav,“ märkis Pork.

Pork tõi saates näiteid tuntud Eesti tippjuhtidest, kes on 22 aasta jooksul tema tipptegijate koolitusi läbinud.

Samuti avaldas tuntud koolitaja, millised tunnused on halval juhil ja mis hinde annaks ta Eesti tuntud juhtidele.

