Kalle Laanet: Putin harjutab rahvast mõttega tõelisest sõjast NATO vastu

Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige ja endine kaitseminister Kalle Laanet Foto: Andras Kralla

Venemaa president Vladimir Putin üritab rahvast harjutada mõttega tõelisest sõjast NATO vastu ning tahab Läänele näidata oma võimsust, rääkis endine kaitseminister Kalle Laanet.

Laaneti sõnul üritab Putin mobilisatsiooniga Läänele näidata, et tal on võimalik kutsuda armeesse lisajõudu ja eskaleerida sõda etapiviisiliselt. “See saab olema piisavalt pikk ja raske sõda. Eelkõige kurnab Putin Läänt vaimselt, näidates, et tal on kuhu sõjaliselt liikuda,” rääkis Laanet Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

