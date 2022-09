Intervjuu kaitseministriga: venelased guugeldavad, kuidas riigist põgeneda

"Oleme näinud, et Putin ei hoidu tagasi millegi eest," sõnas kaitseminsiter Hanno Pevkur. Foto: Andras Kralla

Kuna Venemaa president Vladimir Putin kuulutas välja osalise mobilisatsiooni, siis peaksid NATO ja liitlased saatma Ukrainale relvastust, mida Ukraina on soovinud, leiab kaitseminister Hanno Pevkur.

Samuti vastab Pevkur, kas usub, et mobilisatsioon Venemaal õnnestub, kuidas reageerib Eesti, kui siin elavad Vene kodanikud saavad kutse sõtta minna ja milline on halvim stsenaarium, kui Venemaa 300 000 mehe rindele saatmise järel soovitud edu ei saavuta.

