Muutunud tarbimine nõuab tootjatelt digitaalset ümberkujundust

PLM Groupi Balti ärijuht Dmitri Aleksandrov ja ettevõtte tarkvarainsener Sander Kallissaar räägivad saates digipöördest.

Maailm ja turg muutub, ka klientide käitumine muutub. Millised on tarbimisega seotud viimased trendid ja millist mõju avaldab see ettevõtete protsessidele, räägivad Äripäeva raadio sisuturundussaates PLM Groupi Balti ärijuht Dmitri Aleksandrov ja ettevõtte tarkvarainsener Sander Kallissaar.

“Inimesed tahavad personaliseeritud tooteid ja ka seda, et need oleks õigesti hinnastatud, neil oleks tagatud hooldus ja garantii,” rääkis saates PLM Groupi Balti ärijuht Dmitri Aleksandrov uuest suunast, kus klient ootab tootja seotust tootega kogu selle elutsükli vältel.

Lisaks kasutavad ettevõtted täna toote väärtuse müümist hoopis teenusena, mis jällegi nõuab ümberkorraldusi ka ettevõtte protsessides.

"Digitaalne ümberkujundamine, digipööre - kõige lihtsam on mõelda, et see annab võimaluse turul konkureerida. Kõik mõtlevad selle peale, kuidas optimeerida, kuidas olla võimalikult efektiivne. Suurim risk on see, kui ei tee midagi," lisas Dmitri, miks on oluline käia muutuste rada.

Innovatsiooniplatvormist 3DEXPERIENCE ning sellest, kuidas PLM Group aitab üles ehitada tootmisettevõtete digitaalse maailma, kuuleb lähemalt saates.

