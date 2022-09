Metsandussektoris tõuseb toote ja teenuse hind veelgi

Äripäeva hommikuprogrammis kuuleb nii metsavarujate kui ka bussifirmade viimastest arengutest ja prognoosidest. Foto: Liis Treimann

Äripäeva metsavarujate konkurentsiraportist selgub, et järgmiseks poolaastaks prognoosisid juhid toodete ja teenuste kallinemist, rääkis Äripäeva konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv Äripäeva raadios.

“Metsavarujate juhtide hinnangul on sektoris toote-teenuse hind minemas üles, ka müügitulule prognoositi juba väiksemat kasvu. See tähendab, et mingis segmendis nähakse juba ka turu jahenemise märke,” ütles Kõiv.

