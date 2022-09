Maakler: korteri ostjad ja müüjad on vahetamas kohti

Hommikuprogrammis kõlas ülevaade kinnisvaraturu hetkeolukorrast. Foto: Eiko Kink

Turuosalised peaksid endale aru andma, et turusituatsioon ja rollid on muutumas, kinnisvaraturg liigub taas ostja turu poole, rääkis Domus Kinnisvara kutseline hindaja ja maakler Andrei Kolukanov Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

See, et agressiivne hinnatõus on peatunud, näha on mõnigast ostuhuvi vähenemist ja pakkumise hindadest on “õhk” kadumas, peaks Andrei Kolukanovi sõnul kajastuma lähikuudel ka tehingunäitajates.

