Porschedel on peidetud anded

Porsche 911 Sport Classic Foto: Rossen Gargolov / Porsche

Esmamulje Porschest ei pruugigi olla midagi erilist. Alles paari kuu järel või ülalpool 180kilomeetrist tunnikiirust võib ilmneda, kui hea see on.

Nii nenditakse Äripäeva raadio autosaate seekordses episoodis, mis on pühendatud hiljuti börsile viidud Saksa sportautomargile. Aktsia analüüsi asemel keskendutakse siiski sellele, mis Porsche eriliseks teeb. Palju tuleb juttu Porsche selgrooks olevast mudelist 911.

Saatejuht Karl-Eduard Salumäe külaliseks on ettevõtja ja autoentusiast Peep Pihotalo, kes on omanud mitmeid seda marki autosid. “Porschel on peidetud anded,” ütleb Pihotalo oma kogemustest.