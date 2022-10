Artikkel

Marko Mihkelson: Türgi on valmis rahuläbirääkimistel Ukraina kõrvale jätma

Ukraina sõdurid. Foto: AFP/Scanpix

Türgi tahaks saavutada Venemaa alustatud sõjas Ukrainas vaherahu, ent see annaks riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni sõnul Venemaale rohelise tule, et vallutatud alad okupeerida ja inimesi tappa.

„Fakt on see, et ainuke, kes saab öelda, et tuleb vaherahu või mitte on Ukraina,“ lisas Mihkelson. Vaherahust ei ole tema sõnul Ukraina praegu huvitatud, vaid riik on valmis võitlema ja vabastama oma maad.

