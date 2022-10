Nordeconi arendusjuht: rohepööre tuleb, kuid ehitussektor pole valmis

Nordeconi arendusjuht Miina Karafin. Foto: Raul Mee

Nordeconi arendusjuht Miina Karafin rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et ehitusettevõtted Eestis ei ole praegu rohepöördeks valmis ning teemat on sisuliselt väga vähe käsitletud.

Tema sõnul on see ettevõtete jaoks väga uus ning oluline on selles valdkonnas inimesi harida.

