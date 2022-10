Piirivalve juht: pooled sõjapõgenikest on mehed

Läänemets liialdas. Ukraina põgenikke aitasid piiril vabatahtlikud

Siseminister Lauri Läänemets väitis, et Venemaa võimud viisid teadmata suunas ära Eesti kagupiiril järjekordadesse kogunenud Ukraina pagulased. Piiripunktides põgenikega tegelevate vabatahtlike sõnul on see vale või vähemalt arusaamatu liialdus.