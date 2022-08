Uudised

11. august kell 10:06 Jaga lugu:







Eesti lõpetab Schengeni viisaga venemaalaste riiki lubamise

Välisminister Urmas Reinsalu Foto: Liis Treimann

Järgmisel nädalal kavatseb valitsus kehtestada sanktsioonid Eesti riigi poolt Vene kodanikele väljastatud Schengeni viisade suhtes ning nende viisade omanikke riiki enam ei lubata.

"Viisad kehtivad, aga neid inimesi Eestisse ei lubata," ütles välisminister Urmas Reinsalu neljapäeval valitsuse pressikonverentsil. Eranditeks jäävad Reinsalu sõnul diplomaatiline korpus ja selle liikmete perekonnad, rahvusvahelise kauba ja reisijate veoga seotud inimesed, st laevapere ja mehaanikud ning need, kellel on see vajalik "humaansetel kaalutlustel". "See on avatud mõiste, seal kaalutakse iga kord põhjust," selgitas minister.

