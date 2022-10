Gaasiliit: miks paneme majanduse sõltuma Balticconnectorist?

Heiko Heitur pole rahul riigi ja erasektori koostööga gaasivarustuse tagamise osas. Foto: Raul_Mee, Raul Mee

Eesti Gaasiliidu tegevdirektor Heiko Heitur avaldas saates „Energiatund“ nördimust, miks Eleringi ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi jaoks ei ole see ohu märk, et paneme oma ettevõtted ja majanduse sõltuma sellest, et kas Balticconnector töötab või mitte.

Vahetult enne minister Sikkuti LNG terminali Soome mineku teadet salvestatud saates rääkis Heiko Heitur, et Eleringi prognoosid ei klapi juba Soome LNG terminali võimsuse osas ning on väga kaheldav, et see suudaks kevadeks 15 teravatt-tundi gaasi piirkonda tuua.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev