Coop Pank: meie kasvuambitsiooni kriisivõbelus peatanud pole

Coop Panga finantsjuht Paavo Truu ja ettevõtte äripanganduse juht Arko Kurtmann rääkisid Äripäeva raadios, et segane aeg tekitab kasvuks võimalusi. Foto: Äripäev

Kuigi meid ümbritsevad murepilved ja majandus jaheneb, siis Coop Panga kasvuplaanidele see mõju ei avalda, rääkisid Äripäeva raadios Coop Panga äripanganduse juht Arko Kurtmann ja panga finantsjuht Paavo Truu lisades, et vara on praegust aega nimetada kriisiks.

„Me tahame ikkagi viie aasta pärast olla Eestis 10 protsendise turuosaga pank 150 000 aktiivse kliendiga ja vähemalt 15 protsendise omakapitali tootlusega. See ambitsioon ei ole kuidagimoodi nüüd selle pisikese kriisivõbeluse pärast pihta saanud, see ambitsioon on olemas,“ kinnitas Paavo Truu Äripäeva raadio sisuturundussaates.

Coop Panga kolmanda kvartali tulemuste avaldamise päeval räägime saates sellest, kas ja kuidas on muutunud panga klientide käitumine ja milliseid järeldusi saab sellest teha. Juttu tuleb ka üldisest majanduskeskkonnast ja selle väljavaadetest. Lisaks räägime panga kasvuplaanidest ja eesootavast aktsiaemissioonist.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.