Börsitoimetuse juht: turu langust ette näinud kaupleja jutust kumab pullituru meeleolusid

Kaupleja Alexander Elder ennustas aasta alguses ette börside langust. Foto: Andras Kralla

Börsitoimetuse juht Juhan Lang tõdes, et aasta alguses turgude langust ette näinud kaupleja Alexander Elderi viimase aja väljaütlemistest on jäänud kõlama, et on aeg otsida investeerimisvõimalusi, kuna pulliturg ei pruugi enam kaugel olla.

Samuti rääkis Lang Äripäeva raadio hommikuprogrammis, millised meeleolud jäid kõlama kolmapäeval toimunud esimesel Investor Toomase Investeerimisklubi kokkutulekul.

