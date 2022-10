Tallink loodab aasta lõpuks seilata kasumisse

Tallink hakkab taas pinnale jõudma

Koroonakriisist räsitud Tallink näitab, et uppumisohust on ta kaugel ja seilab taas kasuminumbrite suunas – nii on ettevõte kolmanda kvartaliga suurendanud oma müügitulu ligi 50% võrra ja teeninud puhaskasumina pea 38 miljonit eurot, mis on 589% enam kui aasta varem.