Tööandjate tund: rikkuse valem koosneb ühest sõnast

Käo ja Hanschmidt maksudest: ärge torkige toimivat asja

Ettevõtjad on maksukoormuse tõstmise vastu ja mingit vajadust maksudebatti pidada ei näe, leiavad ettevõtjad ja Eesti Tööandjate keskliidu volikogu aseesimehed Jüri Käo ja Ain Hanschmidt. Küll on majanduses rida teemasid, mis just sellist arutelu ja julgeid otsuseid vajaksid.