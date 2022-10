Artikkel

Käo ja Hanschmidt: maksudebatist pole kellelgi midagi head loota

Ettevõtja Jüri Käo sõnul pole maksudebatist kellelgi midagi head loota. Foto: Raul Mee

See on naiivne ootus, et maksudebati järel ettevõtjate maksukoormus langeks, leiavad ettevõtjad ja Eesti Tööandjate keskliidu volikogu aseesimehed Jüri Käo ja Ain Hanschmidt värskes saates "Tööandjate tund".

“Igal juhul tõuseb pärast suure ilusa nimega debatti mitte üksnes ettevõtjate, vaid kõikide Eesti inimeste maksukoormus,” rõhutas Käo. “Ärge torkige toimivat süsteemi.” Nende sõnul Eesti maksusüsteem toimib ja on ka mõttekoja Tax Foundation andmetel juba aastaid maailma parim. Atraktiivse maksusüsteemi muutmine tooks ettevõtjatele niigi ebakindlas maailmas muresid üksnes juurde.

Siiski vajab Eesti ettevõtlusruum rida muutusi ja nendest saates ka juttu tuleb. Vastuse saab, mille üle peaks valimistel arutama, mille kirjutaksid kogenud ettevõtjad riigi ettevõtlust puudutavasse pikka plaani, kuidas ees ootavast kriisist tugevamalt välja tulla ja mida nad ära teeksid, kui nende võimuses oleks riigireform ellu viia.

Saade on esimene kuueosalisest sarjast, kus tuleb juttu sellest, mida Jüri Käo hiljuti Äriplaani konverentsil ütles: enne valimisi peavad ettevõtjad häält tegema ja oma sõnumeid avalikkuse ette tooma. Seda see sari teebki, sest tööandjad on värskelt avaldanud manifestis “Aeg on olla ajast ees” poolsada ettepanekut, mille eesmärk on üks – tagada Eesti ettevõtete ja inimeste heaolu kasv.

Järgmistes saadetes tuleb juttu sellest, kuidas ettevõtted keskmise tootlikkuse lõksust välja nügida, kuidas viia ellu ettevõtete konkurentsivõimet suurendav rohepööre, kuidas lahendada ettevõtete arengut takistav tööjõukriis, kuidas haridusse investeerimine on elu ja surma küsimus ning tervise hoidmisest.

Saatejuht on Rivo Sarapik.