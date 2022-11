Kuidas korduva müügi äris klient "hinnalõksust" välja aidata?

Silver Rooger ja Andres Kiviselg. Foto: Äripäev

See "Nimed müügitahvlil" saade on kõikidele neile, kes on kogenud, et kui klient hakkab kordama/pikendama tellimust või tegema kordusostu samale tootele. Sel ajal on kliendi hinnatundlikkus suurem ja raskem viia fookus olulisele. Miks see nii on?

Klient unustab aja jooksul olulised ostukriteeriumid ära või need muutuvad talle iseenesest mõistetavaks. Olukorda ei tee lihtsamaks konkurendid, kes lubavad paremat hinda. Kõige eelneva tulemusena võib jääda alateadlikult meie teadvusesse, et antud teenuse või toote soetamisel on peamine faktor hind.

Mida sellises olukorras teha? Kuidas käituda kui klient teatab, et on vahetamas teenuse pakkujat või lõpetamas Sinuga koostööd odavama pakkuja kasuks? Antud saate käigus leiavad Silver Rooger ja Andres Kiviselg Dominate Sales’ist vastused eelnevale ning annavad Sulle häid strateegiaid, kuidas oma olemasolevaid kliendisuhteid hoida ning arendada. Täitsa vunts saade!

Kuula saadet siit: