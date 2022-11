Investor Madis Müür on aastaga kaotanud üle 60% portfelli väärtusest

Investor Madis Müür. Foto: Liis Treimann

USA väiksemad ja keskmised tehnoloogiaettevõtted on Madis Müüri sõnul kaotanud oma väärtusest üle 60% ning ka ta enda portfellist pühitud umbes sama palju.

„Mulle need suuremad kõikumised on okei, pikemas perspektiivis saan selle võrra rohkem tootlust ka,“ rääkis ta. Müüri kõik investeeringud on praegu tehtud just idusektorisse ning investor on veendunud, et iduettevõtted tulevad ka pärast väikest puhastustuld tugevamana välja.

