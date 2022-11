Lihaveiseid kasvatav perekond Ats: põllumajanduses on pereettevõtlus paratamatu

Eestimaa Talupidajate Keskliidu tegevdirektor Kerli Ats ning farmijuht ja Kerli isa Vello Ats. Foto: Andras Kralla

Kui tavapärane on, et pereettevõtlus põllumajanduses tähendab, et uus põlvkond võtab eelmiselt talu juhtimise üle, siis Pärnumaal lihaveiseid kasvatavas Luigeveski Agros on hoopis teisiti.

25aastane EBSis õppiv peretütar Kerli pakkus isa Vellole välja, et võiks Pärnumaal seisvale metsasele maatükile luua põllumajandusliku talu. Kusjuures varem polnud peretütar talupidamise ja loomakasvatusega kokku puutunud. Isa jäi nõusse ja nii on tänaseks on juba neli aastat Luigeveskil lihaveisekarja kasvatatud ning Kerlil on õnnestunud kaasata talupidamisse lisaks isale ka ema, õde, vend ja ka pea 90aastane vanaema Helle Johanna, kelle töövõime olevat kui kratil – antagu aga tööd juurde. Perekond Atsil on siht luua lihaveisekarja kasvatamise kõrvale ka lisatuluallikaid, et toetada kapitalimahukas sektoris tegutseva ettevõtte jaoks võetud laenude teenindamist.

