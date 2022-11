Endine jalgpallur MM-ist: nõrgemad meeskonnad võtavad tippudele järgi

Argentina eilne kaotus Saudi Araabiale ei tähenda veel, et Lionel Messi meeskond ei võiks MMi kinni panna. Foto: Zumapress/Scanpix

Tänavusel jalgpalli MM-il on näha, et nõrgemad meeskonnad on tugevalt pingutanud, et Euroopa ja Lõuna-Ameerika tippudele järele jõuda, rääkis endine professionaalne jalgpallur Siim-Sten Palm.

Ta tõi näiteks, et ka Hollandi vastu mänginud Senegali puhul arvasid paljud, et neil pole Euroopa klubile midagi vastu panna, kuid nii see ei läinud. “Esimese mängu pealt on näha, et nad suudavad mängida väga lustlikku jalgpalli. Sellist asja on vägev vaadata,” kiitis Palm.

