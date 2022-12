„Mitu baleriini mahub Toyotasse?“ ehk suurtoetaja ja teatri koostöö ulatub rahast kaugemale

Amserv Grupi finantsjuht Tõnu Vanajuur ja Rahvusooper Estonia turundusjuht Rein Mikk räägivad saates "Kultuur veab majandust", mis suunas liigub täna kultuuri erarahastus. Foto: Äripäev

Sponsori ja toetatava vaheline koostöö ei ole pelgalt raha liigutamine ühest rahakotist teise ning seda ei mõõdeta joonlauaga, leidsid kultuuri erarahastusele keskenduvas saates Amserv Grupi finantsjuht Tõnu Vanajuur ja Rahvusooper Estonia turundusjuht Rein Mikk.

“Kohe meenub promoüritus “Mitu baleriini mahub ühte Toyota Yarisesse?”. See katsetus jõudis erinevatesse mälumängudesse isegi. Ehk tegelikult jõuavad natukene üle vindi asjad palju kaugemale kui lihtne koostöö,” rääkis Mikk. Õige vastus, muide, on 22.

Amserv alustas 10 aastat tagasi Rahvusooper Estonia toetaja ja autopartnerina. Täna on Amserv esindusteatri üks seitsmest peasponsorist, mille toetussumma jääb 50 000 euro suurusjärku.

Kuidas on partnerite koostöö aastatega muutunud, miks võiks tasuta piletite aeg jääda minevikku, milliseid loovaid lahendusi toetussuhtest veel on välja koorunud ja mis on oluline nii raha andja kui saaja vaatest, kuuleb lähemalt saatest. Saadet juhib Mai Kroonmäe.