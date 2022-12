Tele2 müügidirektor: dumpinguga on mindud liiale

TELE2 müügidirektor Aare Uusjärv Foto: Andras Kralla

Tele2 müügidirektor Aare Uusjärv nõustus saates „Särtsakas tulevik“, et althõlma sooduspakkumiste tegemisega klientide võitmise nimel on telekomifirmad läinud liiale ning sellega ei saa jätkata.

„Telekommunikatsiooniäri on olnud veider, kus on tehtud mida iganes kliendi võitmise nimel,“ kirjeldas Uusjärv. „See pole aga jätkusuutlik ning paratamatult hakkab kuskilt otsast kärisema.“ Ta selgitas, et kaks telekomiettevõtet Eestis pingutavad, et hinnad oleksid läbipaistvad ja õiglased. „Letialune hinnastamine on tarbija suhtes inetu ja eksitav,“ on Uusjärv veendunud.

