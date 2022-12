Selveri äriarvestuse juht: kliendid pole meilt kuhugi kadunud

Kliendid on oma igapäevase toidulaua katmiseks hakanud hoopis külastama rohkemaid toidupoode, kasvab ka ostude arv ja ostukorvid, rääkis Selveri äriarvestuse juht Kristjan Anderson Äripäeva raadio hommikuintervjuus.

Möödunud nädalal ütles ettevõtja Oleg Gross hommikuprogrammis Äripäevale, et tema toidupoodidesse on tulnud 10% kliente juurde ja ta eeldab, et need tulid kettidest, kus on kallimad hinnad.