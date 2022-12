Uksed sulgenud raamatupoe omanik: paljud väikeärid peavad alla andma

Raamatupoe Puänt pidajad Elisa-Johanna Liiv ja Triinu Kööba. Foto: Siim Lõvi / ERR / Scanpix

Iseseisev raamatupood Puänt sulgeb uksed. Otsus oli eestvedaja Triinu Kööba sõnul jupp aega tagasi tehtud.

„On rasked ajad ja on tunne, et paljud väikeärid on sulgemas. Nii ka meie,“ ütles Kööba. Seega majanduslikel põhjustel on vaja väikeäri sulgeda. Kööba hinnangul on inimesed muutunud hinnatundlikumaks ning kalkuleeritakse, mida ja kui palju osta.

