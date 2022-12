Parimad rallisõitjad teenivad aastas miljoneid eurosid

Rally Estonia peakorraldaja Tarmo Hõbe. Foto: Liis Treimann

Tippsõitjad rallis teenivad aastas palka kaks kuni kümme miljonit eurot, rääkis hommikuprogrammis Rally Estonia peakorraldaja Tarmo Hõbe.

Kõige kõrgemat aastast palka on Hõbe sõnul saanud näiteks Sébastien Ogier. Sellest palgast peavad rallisõitjad aga maksma raha kogu tiimile, näiteks ka kaardilugejale, mänedžerile. Seetõttu on tema sõnul tavapärane, et sõitjale endale jääb kätte 30–40% aastasest palgast.

