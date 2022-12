Leida Kikka: nõudlus on nii suur, nagu oleksid eestlased jäänud paljajalu

Jalatsitootja Samelin juht Leida Kikka. Foto: Liis Treimann

Jalatsitootja Samelin ei saa kurta tellimuste üle, ent ettevõtte kasumlikkust pärsivad suuremad kulud, märkis Samelini juht Leida Kikka.

Kikka rääkis Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis, et ettevõte on suutnud tellimusi suurendada seniste klientide kaudu ning otsib aktiivselt ka uusi turge. Näiteks on silmapiiril Kanada.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev